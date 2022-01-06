34歲大陸女星張雨綺，曾演出周星馳的電影《長江7號》走紅，被封為「星女郎」之一，前年參加《乘風破浪的姐姐》，因直爽性感人氣直線攀升，5日她出席時尚先生25年週年盛典，並奪下「年度美麗女人」獎，但卻因臉僵到認不出，遭到網友熱議。

張雨綺奪得「年度美麗女人」獎，在發表感言時，她也表達對美麗的看法，「自信是美麗女人重要的標籤，但一個女人不一定生來要有閉月羞花的容貌，但是這輩子一定要干得漂亮。」自信言論獲得不少網友激賞。

張雨綺被指臉僵。(圖／翻攝自微博)

不過當天穿著馬甲式禮服的張雨綺，上爆乳下開高衩露腿根，展現完美好身材，但不知是化妝的關係，她的笑容明顯僵硬，和過去的模樣有些不同，讓網友都砲轟：「一邊說不要外貌焦慮，一邊不斷換臉」、「這臉也太僵硬了吧」、「這是動臉了嗎？」

張雨綺去年認戀小8歲的小提琴家李柄熹，還一起登上實境綜藝《女兒們的戀愛》，但因為不滿製作單位惡意剪輯，讓男友受到傷害，並宣布退出節目剩下的錄製，不過風波才結束不到半年，她又被拍到和小9歲的鮮肉演員張墨懷當街親密摟抱，疑似已和李柄熹分手，感情生活讓外界霧裡看花。