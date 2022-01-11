30歲「鐵肺歌后」鄧紫棋上月21日剛出新單曲《倒流時間》，還站上大陸多場跨年演唱會高歌，成功把氣氛炒熱，7日卻無預警在社群平台發文「再見各位」，宣布要進入全閉關狀態，讓眾多歌迷感到不捨。

鄧紫棋7日在臉書表示：「昨天出席完閉關前最後一個公開活動，今天我將正式進入全閉關階段，好好生活、好好感悟、好好準備。」同時，她也放上一張露出微笑的獨照，預告：「下一次我回來，就會帶著新專輯了。再見各位。」

消息一出，眾多粉絲即便有點不捨，仍期待鄧紫棋回歸的那天，紛紛留言祝福：「加油呀，真正的香港人衝出亞洲」、「紫棋姐姐等你回來」、「好好閉關，等妳出關」，歌手張芸京、網紅展榮也分別留言：「坐等你的超級無敵新專輯！」、「期待一波」。

事實上，鄧紫棋跨年當日才在臉書發千字文透露，很長一段時間內心都在波濤洶湧、感到焦慮，連站在最愛、最有自信的舞台都覺得很不安，曾向姐妹們淚崩呼救，從凌晨12點一路哭訴到早上5點，直到近幾個月真實面對自己，狀態才逐漸好轉，「我感覺自己這幾個月已經開始了新生命。原來找到有生命氣息的自己的過程可以很漫長，而且過程中有那麼多眼淚。」她祝福大家新年都充滿愛、美好自由及不孤獨。