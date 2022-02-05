30歲男星王大陸與27歲馬來西亞歌手蔡卓宜（Joey）緋聞傳不停，小倆口先前合作戀愛綜藝節目《怦然再心動》結緣，不只甜蜜以「哥哥、妹妹」互稱彼此，也曾傳出遊約會，疑似擦出愛火，但王大陸、蔡卓宜始終沒有承認戀情，不過兩人近日與吳尊、劉畊宏聚會時，吳尊卻脫口「早生貴子」，也引發外界瘋猜，難道小倆口要結婚了嗎？

吳尊昨（4日）在微博曬出與劉耕宏一家、王大陸、蔡卓宜以及其他友人相聚過年的影片，大夥兒玩撈起（撈魚生或撈生），這是馬來西亞、新加坡等地的過年習俗，大家起身、手拿筷子攪拌食材，代表新年氣勢越撈越旺，並且邊撈還要邊說吉祥話。

但輪到蔡卓宜時，她卻卡關說不出來，一旁的吳尊則立刻說：「早生貴子」，由於王大陸和蔡卓宜緋聞傳不停，不免引發外界聯想，王大陸和蔡卓宜是否已有結婚打算，網友也紛紛留言：「看到蔡卓宜和王大陸了」、「這是公開了嗎？」、「王大陸和嫂子相親相愛，早生貴子 哈哈哈」。

王大陸以電影《我的少女時代》徐太宇一角走紅，王大陸近年則把演藝重心轉往大陸，他也因登上戀愛綜藝節目《怦然再心動》，而與「新大馬女神」蔡卓宜鬧緋聞，兩人被拍到在街頭擁吻，王大陸還疑似把女方「公主抱」，儘管雙方親密互動全被拍，但兩人始終都沒有正面回應戀情，關係讓外界霧裡看花。