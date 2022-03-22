導演明金成2月因急性心肌梗塞併發心因性休克猝逝，享年52歲，留下遺孀林沛締（Patty）與當時出生未滿月的龍鳳雙胞胎姊弟，Patty昨（21日)在臉書發文透露鳳雙胞胎姊弟終於回到家中，更分享兩人初次回到家的反應，讓她直呼：「貼心的寶貝」。

明金成遺孀Patty之前還沒坐完月子，就得強忍悲傷處理老公後事，如今一家三口總算回到家中，她透露看著姐弟坐在車上安靜模樣，似乎對於回家一事相當期待，但不免擔憂回到家後，是否會不習慣而哭鬧不停，雖然做好心理準備，但不免擔憂會忙到不用睡，但沒想到姐弟倆第一晚就睡過夜，讓她大讚是貼心寶貝，也把功勞歸功於月子中心阿姨，不僅把作息調整的這麼好，還把兩人養的白白胖胖超級可愛。

此外，Patty感謝這段時間所有人的關心與祝福，如今身體慢慢恢復中，相信明金成天上有知會非常放心，她坦言經歷這一切宛如一場夢，但絕對會為一雙兒女堅強下去，當一位稱職的好媽媽，也相信在所有人愛護下，生活一定會越來越安穩，也再一次替明金成跟所有親朋好友道謝。

Patty之前曬出月子中心幫孩子拍的滿月寫真，有感而發表示：「以後我也希望可以常常代替我先生來跟大家分享跟曬一下他們的成長紀錄（冥冥之中我也覺得，我先生也是希望我能繼續這樣代替他經營粉專，透過文字我可以把對他的思念化為力量表達出來，而不是一直流著眼淚什麼事都不能為他做！）」，並Hashtag表示：「寶寶滿月平安」、「我會堅強」、「滿滿想念」，透露出為母則強的心情。