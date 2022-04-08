范冰冰2018年因逃稅風波重創事業，29歲的男星鄧倫近日也因逃稅被重罰4.7億，連帶自己與工作室的多個社群帳號被消失，復出恐遙遙無期。今(8日)港媒報導，演藝圈接連發生逃稅風波後，讓許多大咖藝人也開始警覺，多位明星開始紛紛申請註銷個人工作室，就是擔心惹禍上身。

據《東網》報導，最近一個月來約有20位一線藝人紛紛提出申請註銷工作室，名單包括影后章子怡、影帝黃曉明，還有藝人李現、佟麗婭前夫導演陳思誠、李晨、馮紹峰、姚晨等，而曾參加節目《奔跑吧兄弟》走紅的陳赫上月更一口氣註銷了兩間工作室，原因標註為「決議解散」。

報導進一步指出，一名熟知大陸稅務法規的人士透露，在註銷文件中，可以發現有驚人的共通點，那就是章子怡、黃曉明、陳赫等都是在江蘇新沂註冊工作室，而新沂是江蘇徐州下的一個小縣市，據知在當地註冊工作室，依法規可享有部分稅務優惠，讓當地又被稱為「避稅天堂」。

近年大陸當局打逃稅的手段一次比一次嚴厲，也讓藝人相當緊張，再加上上月鄧倫中槍，想必所有明星都相當擔心成為下一波標靶，才會選擇趕快註銷工作室，而章子怡更是被發現註銷工作室當天便立刻和爸爸章元孝合夥開了新公司，註冊資本約980萬港幣，相當於3609萬台幣，所被點名的藝人目前暫時沒有回應，不確定港媒消息真偽。