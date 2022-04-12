「樂天女孩」啦啦隊隊員籃籃（籃靖玟），憑著甜美臉蛋與率真的性格，吸引大批粉絲的喜愛，IG也吸引超過23萬名粉絲追蹤，近期她也靠著高人氣接下《綜藝新時代》與《綜藝大集合》的主持棒，使她人氣不斷攀升。而一直給人俏皮、可愛形象的籃籃，昨（11）日晚間突然在IG上出「深夜泡湯照」大秀火辣好身材，讓網友看了臉紅心跳。

籃籃昨日晚間突然在IG上PO文表示「晚安」，並附上一張她正在泡湯的照片，只見照片中籃籃穿著一件黑色的比基尼，大方秀出白皙肌膚與飽滿的北半球，即使她刻意將臉遮一半，只露出一顆渾圓大眼，仍電到不少網紅好友及網友們，讓他們看了直呼「深夜福利」、「還讓不讓人睡」、「太美了」、「原本都快睡著的我，看到這張完全醒了！這還給人睡嗎？也太辣了吧！（這樣要怎麼晚安啊）」、「 太辣太犯規了吧」、「啊啊啊我睡不著了」、「欸欸欸，今天是怎麼了」、「這是要怎麼晚安」、「午夜驚喜」、「這是要怎麼睡」、「大半夜的這樣對嗎」。

事實上，被封為「童顏女神」的籃籃，日前曾推出大尺度的寫真集《籃得遇見你》，罕見秀出凹凸有致的身材曲線，，當時她還自嘲是「台南童書內頁」，還是讓網友看了大噴鼻血，直呼「太辣了」、「原來藏這麼久」、「真的是可愛到極限」。