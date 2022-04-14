29歲日本寫真女星森咲智美不但擁有甜美臉蛋，更擁有G級上圍及沙漏型身材，被網友封為「國民情婦」、「日本最情色寫真偶像」，每每一推出新作都引來粉絲秒殺購買。森咲智美在春暖花開時節曬出泡湯美照，彷彿是告別冬天的驚艷回眸，一絲不掛的側身美景讓粉絲鼻血噴光。

森咲智美今(14日)在IG分享一組泡湯美照，只見她全身一絲不掛坐在圓形白色浴缸中，美背、手臂及大腿膚色勻稱呈現完美狀態，G級的雄偉雪白UU緊貼在大腿上，雖三點不露但性感指數早就破表；智美以綁起的短髮俏麗造型側身回眸，向鏡頭淺淺微笑，清純的表情卻掩不住無邊的魅惑風情，「國民情婦」美譽當之無愧。

粉絲狂刷愛心大讚：「太性感啦」、「好美」、「最喜歡這個了」、「我的愛，秀色可餐」、「能加入嗎哈哈」、「我愛妳」、「好辣喔！」、「超棒的照片」、「這就對了」、「讚！太工口（情色）了」、「可愛」、「嫁給我」、「姊果然厲害」、「一起泡啦～」、「最強肉體！」，6小時破11.2萬讚。

森咲智美因為身材太好，坦承因此招來不少困擾，曾被女生問可不可以試摸胸部，因為是同性她便大方答應；也常被問胸部大的女生是不是常把內衣穿壞？森咲智美則表示是因人而異，她自己平時準備了很多內衣可以替換，目前沒有過這問題，但坦言因「負擔」重跑得慢，如果胸部變小一點可能平時跑步會比較容易。