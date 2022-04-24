中職啦啦隊「Rakuten Girls」成員琳妲（林羿禎），目前也是網紅團體「反骨男孩」一員，憑甜美外型與火辣身材受到不少粉絲喜愛；日前她在《同學來了》分享抓包男友偷吃閨密的往事，率性敢言個性也讓她大受歡迎。琳妲今(24日)分享自製搞笑影片，片中她與健美選手猛男合體做運動，害羞到她頻頻笑場；只見她跨騎在猛男背上，腳不知放哪竟踩到人家頭上，當被拉舉時臉部無比接近對方褲襠，讓她忍俊不禁。

琳妲拍攝影片示範「選內褲讓專業的來！」，找來健美選手「劉翔」擔任猛男角色，示範最舒適的男性內褲穿法，但影片開頭卻開啟了歪樓任務「忍笑大挑戰」，只見她一轉頭看見劉翔的帥氣臉蛋及精壯身材，當場害羞到噗哧笑場，於是自訂規則「聊天過程中只要笑開就扣1千元」；但沒想到她才問第一句話：「男生內褲裡都有什麼？」，劉翔臉色一本正經回答：「蛋蛋嘛！」，琳妲馬上破功大笑：「真的不要鬧！」。

接著劉翔示範伏地挺身，而且是加上琳妲體重的加強版，劉翔說：「妳腳要在我頭那邊」，沒想到琳妲竟然把腳丫子踩上他後腦，他趕緊糾正，原來意思是腳要放在他頭的兩側；接著劉翔用琳妲當重訓器材，示範了幾個拉舉，每當他拉起琳妲時，她的臉部就會愈接近劉翔褲襠，讓她努力忍笑；劉翔還將琳妲扛在肩膀上下起伏運動，展現他多負一人的重量卻毫不吃力的強健體魄。

網友看了笑回：「放開 讓我來」、「笑爛掉」、「我笑歪」、「怎麽可以那麼好笑 我笑翻 這內褲好強」、「快吃到了」、「校史(笑死) 好喜歡憋笑系列」、「蛋(妲)不笑會得內傷吧(大笑)」、「還踩頭，SM技能點太多囉！」、「是不是碰到了(笑)」、「我忍著笑看下去」、「蛋(妲)的福利影片」、「我懷疑老闆娘自肥 但我沒有證據」，7小時獲9.4萬觀看數。