第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，昨日由曾國城和唐綺陽主持的節目金鐘有笑聲有淚水，令觀眾留下深刻印象，而今（22）日戲劇金鐘則是曾寶儀獨挑大樑，讓眾人相當期待。迷你劇集（電視電影）男配獎得獎人驚喜2得主，等白潤音說完感言，才接著喊出黃冠智，沒想到回馬槍頒獎方式意外讓網友讚爆。

13歲白潤音從6歲開始演戲，終於在金鐘57獲得迷你劇集男配角的肯定，上台講感言更是台風穩健，完全不像是小朋友；意外的是，在白潤音講完感言後，頒獎人籃葦華再度喊出有另一位得獎人黃冠智，回馬槍頒獎方式連本人都很驚喜。

迷你劇集男配角驚喜2得主，回馬槍頒獎方式讓網友讚爆，認為很尊重。（圖／摘自《批踢踢實業坊》三金板）

而這次迷你劇集男配角出現「雙蛋黃」，得獎人先後上台講感言，讓大票網友態度一面倒讚到不行，「天啊，這樣頒獎好尊重」、「這樣頒獎方式好棒」、「兩個！好突然，恭喜恭喜」、「我覺得這樣頒獎比一起講要好很多」、「分段很棒欸！各自有舞台」、「頒完一個再公布第二個，我喜歡這樣」。

金鐘57今年分為兩天舉辦，其中受矚目的戲劇節目獎入圍的有《俗女養成記2》、《茶金》、《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》，每一部話題度都超高，也都被視為敲鐘大熱門。

典禮中有多段表演節目，而最驚喜的是，女歌手周蕙將要用4種語言唱7首入圍作品的主題曲，讓歌迷能看到周蕙超強實力。