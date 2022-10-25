第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日盛大落幕，一年一度的盛會，除了頒獎典禮的過程和表演內容相當精采外，紅毯上的女星爭奇鬥艷更是每年必看，然而金鐘獎當天卻下起大雨，不少女星的裙擺都被積水弄濕，引起討論。對此，模特兒出身的蔡淑臻，似乎因此很受傷，吐露被外界說「弄得髒兮兮」，內心很不舒服。

蔡淑臻24日在社群心有所感透露，是因為很在乎，對言語較為敏感，接著道歉已不是從前的自己，並表示是「走過泥濘跌過跤才會步步小心」，也坦言懂得自省後，難免對於其他的聲音產生不舒服的情緒。

蔡淑臻接著說，她要尊重自己，自認有權利重視自我感受，而非選擇忽略，「真的不需要別人來告訴我，妳怎麼弄得髒兮兮的？」，隨後也強調，PO文的目的不是想討拍，只是想記錄此時此刻的身心狀態。隨文，附上一張自拍照，依稀看得出是在室內空間，戴著口罩的她，五官均是一片模糊，似乎情緒相當低落。

貼文一出粉絲紛紛鼓勵，留言寫下：「髒兮兮又如何，妳有最乾淨的靈魂」、「 以妳的格局實在不需要為這種事在意，因為怎麼做都有雜音出現」、「妳很棒，我心目中的女神，聽聽我們的好話，酸話一笑置之即可」、「嘴在別人身上耳朵在我們身上，認真就輸了！」、「只是拍糊了，無損妳的美妳的優」、「辛苦了，沉澱一下再前進吧」。