中國共產黨第二十次全國代表大會閉幕，黨章寫入「反對與遏制台獨」，國民黨主席朱立倫今受訪時說，民進黨不該藉著政治操控，引發兩岸更嚴重對立，另外現在民進黨實在做太爛、太糟糕，抗綠聲音已遠大於一切。

朱立倫今上午前往新北市長侯友宜及中和、永和聯合競選總部成立大會，他受訪時指出，國民黨立場永遠是「捍衛中華民國」，也希望能守護領土、自由，並維護區域和平。

朱立倫說，大家知道兩岸關係現在非常嚴峻，這是很大的挑戰，面對未來幾年，相信朝野政黨都要非常嚴肅面對這些問題，呼籲民進黨別再用國內政治操控，造成兩岸更嚴重對立、緊張。

朱立倫也向大陸喊話，雙方一定要以和平為重要目標，共同面對，讓彼此下一代都能在和平環境中成長，大家也有更安定的生活，才是最重要的目標。

朱立倫指出，國民黨一定堅持兩岸要有交流、對話，該路線一直都非常穩健，從過去現在到未來都一樣。

至於民進黨認為國民黨在中共二十大後被拋棄，朱立倫批，民進黨每次都最希望「老共」當助選員，藉此勝選，但很抱歉，現在台灣內部都在講要「抗綠、抗綠」，因為民進黨實在做太爛、太糟糕，「抗綠的聲音已經遠大於一切」。