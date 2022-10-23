女星李妍憬（原名李妍瑾）16歲時就因亮麗外表當上廣告模特兒，後來參加多個選美比賽都獲得佳績，以選美佳麗身份進入演藝圈。近年她逐漸淡出演藝圈，改開公司直播帶貨，但仍然會透過社群平台和粉絲互動。她與AV導演圤智雨關係不錯，日前請他幫忙做文宣，沒想到成品出來讓她哭笑不得。

女星李妍憬今（23）日在社群平台發文，直接點名「圤智雨、雨的十二時辰你想被我揍嗎？」原來她請圤智雨幫忙做文宣，不料圤智雨似乎拿了AV封面的模板貼上，只見李妍憬照片上的字是「變態露出女」、「全裸調教」、「興奮恥辱」、「淫亂」等字眼，乍看還以為是李妍憬的AV封面圖。

李妍憬怒喊：「你給我做這個什麼鬼⋯再度說我沒有要拍A片，上次男優海選我看到眼睛都要長針眼了⋯⋯」並批圤智雨像清朝人中年禿，嘲笑對方額頭跟草泥馬一樣高。照片曝光後，連男星馬國畢都來問：「這是有碼？無碼？」李妍憬回應：「只有封面哈哈」，許多粉絲留言：「這個導演很哈妳喔」、「出道了」、「所以我說那個番號勒，先來卡一個」、「這個很支持」、「我居然在期待，該死」、「肯定大賣」、「想看你拍」。

女星李妍憬雖然淡出電視節目許久，不過她今年宣布將拍攝全新實境節目《男優練習生－極樂天堂爭霸戰》，同時要舉辦男優海選，李妍憬與台灣AV女優吳夢夢和網紅瑋哥一同組成評審陣容。