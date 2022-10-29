藝人李妍憬27日認愛AV導演圤智雨，兩人曾在媒體專訪時提到，在交往時，圤智雨曾安排李妍憬與雪碧同台，對此，雪碧也不避諱表示自己曾與圤智雨交往一小段時間，不過，李妍憬在昨(28)日晚間突然發文開轟雪碧「不是前女友，是前砲友！」，更大嗆「不要佔用我男人的時間！」。

藝人李妍憬與AV導演圤智雨27日在社群媒體大方認愛，根據《三立》專訪，兩人表示已認識15年，最終會走在一起是因為雙方愛犬的關係，然而，李妍憬透露交往期間圤智雨曾安排自己與他合作過的女生同台，讓她超生氣，雖然當時李妍憬未說明對方是誰，但事後得知該女星為雪碧。

在李妍憬與圤智雨認愛後沒多久，雪碧也回應曾與圤智雨交往過，對此，李妍憬昨(28)日晚間於臉書開炮「你不是前女友，是前砲友！」更嗆「我不想弄你，你自己給什麼鬼，明顯來流量，也不要佔用我男人的時間」火藥味相當濃厚。

李妍瑾臉書全文(圖/截自李妍瑾臉書)

然而，李妍憬發文後沒多久，雪碧也在凌晨發文寫道：「別為了不值得的人事物煩惱，及時行樂最重要」雖未直接表明，但似乎是針對事件吐露心聲，底下粉絲也留言鼓勵病並安慰「對，為男人吵架最笨，又沒結婚」。