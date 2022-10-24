日月潭屢遭不法業者排放汙水，致湖光山色美景蒙塵；南投縣政府24日通過新訂《南投縣廢汙水排入日月潭水庫加嚴放流水標準》，將陰離子介面活性劑、油脂的排放最大限值，從中央訂定的每公升10毫克，從嚴降到每公升8毫克，並將嚴格取締。

副縣長陳正昇主持縣務會議時表示，日月潭周邊飯店餐廳業者的廢汙水，小型商家由日月潭國家風景區管理處統一納管，大型飯店餐廳業者則需自備處理設備，妥善處理到符合放流標準才能排放；日月潭水質不容汙染，縣府會在環保署核定後，依照新訂標準加強稽查環潭業者的汙水排放，並從嚴取締開罰。

環保局指出，來自廚房、餐廳含高濃度油脂包括動、植物性油，陰離子介面活性劑的汙水，如果未設置妥適的前處理設施，或未定期檢修、清理維持正常運作效能，將造成汙染及下水道阻塞等問題；高濃度陰離子介面活性劑更會降低處理設施效能，也易與油脂產生乳化作用，在排放、流動過程中，受抽水馬達攪動沖擊時，形成白色微小顆粒，使水色呈現白色、混濁，也就是俗稱的「牛奶湖」。

環保局長李易書指出，日月潭最近再傳「牛奶湖」汙染事件，該局立即稽查並從嚴開罰違規排放的業者，經徹查發現造成汙染的排放物，以飯店餐廳流出的油脂及陰離子介面活性劑為主。

為杜絕類似汙染事件再發生，環保局輔導業者提高汙水處理設備的妥善率，並視住房率加強汙水處理強度，也訂定將中央排放最大限值打8折的加嚴放流標準，要以更嚴格的標準，確保日月潭免於再遭放流水汙染。