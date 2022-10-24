政大商學院經營管理碩士學程（EMBA）校友會舉辦大師論壇，邀請旺宏電子董事長吳敏求發表演講，他建議政大能夠成立智庫，以培養更多優秀決策者為責任；政大校長李蔡彥回應，正在向教育部申請成立大學社會責任（USR）的特色研究中心，為企業轉型與永續發展盡全力。

政大EMBA校友會舉辦大師論壇《從零到卓越的識與謀》，邀請吳敏求分享創業路上的心路歷程、從零到頂尖的生命經驗談，校長李蔡彥、副校長暨商學院院長蔡維奇及EMBA校友會理事長林世貞等紛紛到場共襄盛舉。

吳敏求表示，台灣社會更迭快速，但卻充滿短視近利的心態，建議政大能夠成立智庫，以培養更多優秀決策者為責任，對台灣有更長遠的貢獻，並期盼全校師生以美國哈佛大學為標準自勉，將思想提昇至更高層級，持續努力擴充視野。

李蔡彥回應，「科技越發達，人文更加重要，兩者間必須相互支持、共好共生」，政大為國內人文社科頂尖大學，應該要擔負科技發展與人文素養兩者平衡的責任，目前政大也正在向教育部成立大學社會責任的特色研究中心，為企業轉型與永續發展盡全力。

針對自身的求學階段，吳敏求分享就讀臺中一中時期，每天從家中帶至學校的午餐僅有白飯，並無其他配菜，大學期間還會特地翹課，只為去自助餐盛取油水補充營養。

在艱辛的經濟狀況下，受到史丹佛大學盛行的新創（Startup）風氣薰陶，吳敏求萌生創業的念頭，碩士畢業後，每隔一段時間即會轉換跑道，嘗試各式各樣的新工作，在不同的公司累積實戰經驗，為創業之路奠定穩固的基石。

「你永遠要站在對方的立場去想，學習讓對方有最大的利益。」吳敏求提及，大多數人會將私利擺在第一位，然而必須要以對方的角度思考，才有機會把事情做好。

「笨的人」是吳敏求的人設，他說，「我訓練一大堆人，不是為了我自己，這不是一個笨人做的事嗎？」吳敏求解釋，透過培育更多的人才，對台灣才有幫助，才有機會與國際競爭。