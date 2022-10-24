九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰更是萬眾矚目，而民進黨目前在台北的選情甚至險峻，因此開始大打「抗中保台」的牌，而就有港媒爆出內幕，當時蔡英文欽點陳時中出戰台北市長，各方早就斷言「疫情加疫苗，仇恨值會破表」，蔡英文卻不信邪，民進黨內也無人敢違逆她意，導致現在陳時中「一人拖累一黨」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，今年的年底大選，民進黨靠「抗中保台」已經催不動選票，就連美國都幫其賣「芒果乾（亡國感）」，結果恐導致現在台灣的役期將延長，該份報導也指出，年底的選舉民進黨現在已經有兩大不利，首先是「蔡英文堅持提名陳時中」的問題，因為疫苗及疫情的關係讓民眾對陳時中的仇恨值破表，不滿全部發洩在陳時中身上，最終導致變成討厭民進黨的氛圍，幾乎是一人拖累一黨。

再來則是台海兩岸關係升溫，美國國務卿布林肯近日也不斷示警，「北京希望加速兩岸統一，為實現這個目標，恐怕會不擇手段，甚至必要時將動武」，此舉導致年輕人須延長役期，甚至給台灣人的感覺就是「隨時要打仗了」。