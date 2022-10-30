民進黨桃園市長候選人鄭運鵬21日晚間舉行八德、大溪後援會成立大會，而總統蔡英文、桃園市長鄭文燦也出席力挺。而29日晚上鄭運鵬也在北桃園競選總部舉行「競總暨百工百業宗教後援會成立大會」，副總統賴清德也在致詞時呼籲各位民眾「疼惜鄭文燦、票投鄭運鵬」，對此，東華大學教授施正鋒今（30）日就認為，「桃園這局是一桃殺三士」，引發討論。

施正鋒今日在中天節目《週末大爆卦》中表示，桃園這是「一桃殺三士」，施正鋒坦言，「所有民進黨的派系，新潮流是最大的，所以一定要找他們來」，而蔡英文目前是找是找鄭文燦，因為鄭文燦比較聽話。施正鋒認為，而賴清德最後一定找蔡英文算帳，但是「螳螂捕蟬、黃雀在後」，萬一鄭運鵬和蔡英文都沒有的時候，還有一個蘇貞昌。

施正鋒坦言，所以其實鄭文燦已經不知道怎麼辦才好，「桃園這是一桃殺三士，他們三個到最後可能都沒有，說不定最後鄭文燦連行政院長都變成陳建仁在做」。