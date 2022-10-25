圖為民眾開嗆陳時中。（圖 / 擷取自《中天新聞》YouTube）

年底選戰進入倒數，其中民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，更多次在掃街拜票和街口宣講時被民眾嗆聲。對此，有媒體以年輕人為主要對象進行街頭訪問，結果他們多數都對陳時中感到不滿，且對2件事最有意見。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》昨（24）日由記者「辮子妹」以「陳時中市場拜票又會嗆聲，你會想嗆他嗎？」為題，在北市街頭隨機訪問，受訪者的意見包括，「我真的不知道陳時中做了什麼。」「不喜歡陳時中。」「陳時中說不關水門，但還是會怕水淹北市。」「他現在走鐘了啦。」「原本的工作崗位都沒做好了，有什麼權力叫大家把票投給你。」「當時疫苗要用搶的，不太開心。」

不過，也有民眾對陳時中題出其他看法，「在疫情嚴重時守得滿好，希望他若當選市長好好做。」「在Hold注疫情這一塊還滿認真努力的。」最後「辮子妹」與團隊也做出總結，指出很多民眾對於陳時中護航高端，以及落跑選市長比較有意見。