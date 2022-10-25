年底九合一選舉進入倒數，許多人都認為，今年選情相當冷，前國民黨立委廖正井對此提出三大觀察，並提及兼任民進黨主席的總統蔡英文替黨內台北市長候選人陳時中錄製電話語音拜票一事，認為此舉代表綠營選情告急。

爭取連任的新北市長侯友宜日前表示，受疫情影響，很多人都用視訊互相關懷，造勢場合因而沒有4年前多，選情看起來比較冷；民進黨台中市長候選人蔡其昌則認為，選情的冷或熱，與整體社會氛圍有關。

廖正井接受港媒《中評社》訪問時提出三點分析，首先，他認為人民對執政黨的不滿是主要原因，因為已心灰意冷了；第二，最近疫情嚴重，確診人數比公布數字高太多，這些人不會出來參與造勢活動；第三，廖提到，誰出來替在野黨助選，馬上會被執政黨打壓、警告，導致很多人不願意表態。

此外，最令廖正井驚訝的是，台北市很多人已經接到蔡英文替陳時中錄製的電話語音拜票，他認為，從此處就知道民進黨選情告急，「看來這次北北基桃國民黨贏了」。