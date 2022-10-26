本土疫情持續燒，胸腔科醫師蘇一峰表示，最近很多中壯年患者短時間內二度確診，且有許多人需住院，其中有位40多歲的壯年男子，5月才剛確診，結果7月再度染疫，而第二次確診後開始會喘、心跳過速，引起網友熱烈討論，不少民眾吐槽「感染是祝福」與「無敵星星」這種說法都是假的。

蘇一峰昨在臉書發文說，最近不少中壯年患者，因短時間二次確診，喘咳很不舒服，甚至還有人氣喘到需住院治療，讓他質疑曾有防疫專家表示「感染是祝福」的話，也認為無敵星星根本是假的。

蘇一峰指出，一名40歲的壯年男子在今年5月確診過一次，痊癒短短2個月後，在7月時二次確診，更慘的是，第二次確診後，他開始會喘，肺部照X光檢查，發現有肺炎症狀，而且心電圖的結果也顯示患者心跳過速，每分鐘跳116下，而一般人正常是1分鐘60至80下，最多不超過100下。

蘇一峰也說，最近醫院的床位又開始很滿、很難排住院了，而他手上就有4至5個二次確診需要住院的案例。另外，他也遇到很多人確診以後講話就沒有聲音了。

貼文引起網友討論，「無敵星星根本是假的」、「現在會不會確診真的不是自己可以有效掌握的，我才剛無症狀確診出來，有夠傻眼」、「這種祝福，寧願不要」、「千萬不要確診，健康永遠買不回來」。