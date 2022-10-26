民眾體驗揉茶。（李京昇攝）

銅鑼鄉老茶師韓順雄不只在東方美人茶評鑑囊括10多個獎項，也在優質紅茶評鑑競賽中拿下特等獎。（李京昇攝）

苗栗市農會2013年為振興南勢八甲茶產業，打造「貓裏紅」品牌，並每年舉辦貓裏紅優質紅茶評鑑競賽，今年全縣共有30位茶農參賽，其中特等獎由甫在東方美人茶評鑑囊括超過10個獎的銅鑼鄉老茶師韓順雄獲得，他經過3年努力也成功製出優質紅茶。

韓順雄是九湖杭菊及茶家族企業的第3代，也擔任銅鑼鄉茶葉產銷班第2班的班長，對茶葉、杭菊等產業推廣不遺餘力，製茶已有30多年，在各大茶比賽拿下無數獎項。

今年7月在頭份市舉辦的東方美人茶評鑑中，韓順雄不僅拿下特等獎，還包辦頭獎1、2、3及頭等、2等、3等獎，囊括超過10個獎，在茶評鑑中拿「一條龍」殊榮，也是繼鄧國權茶園第2人有此紀錄，30年來只有2位茶農在東方美人茶評鑑中得過一條龍。

韓順雄管理的茶園有10多公頃，他從10多歲跟著父親學製茶，如今累積製茶功夫30餘年，3年前他開始投入栽種「貓裏紅」紅茶，第1年只拿下金質獎，經過他調整製茶技術，今年總算抱回特等獎。

韓順雄表示，製茶從栽種茶葉、管理茶園，採收後曬青、攪拌、烘焙到靜置，每個流程都環環相扣，只要一些差錯就會影響品質，他種紅茶、製紅茶經驗不多，對他而言成本時間相對高許多，但他仍希望藉此推廣在地好茶，讓苗栗各種茶葉都能享譽盛名。

苗栗市農會優質紅茶評鑑競賽今年已是第6年，農會期間輔導茶農田間管理方法，提升茶菁品質，讓茶菁價格也從原有每公斤13到15元，提高至今每公斤26到28元，最高還有到每公斤30元。

今年評鑑競賽，共有30位茶農、233點參賽，茶農參賽的每點必須提供10斤茶葉供評鑑。最後評選出評選出特等獎1名、頭等獎7名、金質獎12名、銀質獎16名、銅質獎21名、優質獎129名。

其中特等獎由韓順雄榮獲；頭等獎分別由銅鑼農林公司、韓順雄、苗栗邱俊魁等囊括獲得；金質獎分別由銅鑼農林公司、韓順雄、苗栗楊敏珠、苗栗邱俊魁等囊括獲得；銀質獎有頭屋余金星、韓順雄、銅鑼農林公司、銅鑼曾郁芳、苗栗楊敏珠、苗栗邱俊魁、南庄謝念霆等囊括獲得。

銅質獎分別由頭屋余金星、頭屋余沛芳、頭屋余佩芬、韓順雄、銅鑼農林公司、銅鑼曾郁芳、苗栗楊敏珠、苗栗邱俊魁、南庄謝念霆、造橋劉明雄、頭份廣欣茶行(劉鵬雄) 等囊括獲得。

此次活動除頒獎外，還包括貓裏豐味-農村社區小舖開幕揭牌營運，以及提供民眾揉茶葉、製茶等體驗。苗栗副縣長鄧桂菊、行政院顧問徐定禎、縣議員余文忠、楊明燁、苗栗市農會總幹事謝錦明等人到場共襄盛舉。