一名人妻控訴丈夫與女同事發生婚外情長達2年，兩人不僅頻繁傳送親暱對話、隱私部位照片，言語間充滿性暗示，小三更提及「只想吃學長」、「想舔學長」，與人夫大玩Cosplay乳牛、女僕裝，致使人妻罹患憂鬱症，心碎向小三提告求償142萬元，台北地院認為兩人行為已侵害人妻配偶權，判處小三應賠60萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻控訴丈夫與小三為同事關係，兩人明知彼此為有配偶之人，自去年年初起至今年1月底止，多次單獨用餐，且頻繁用Line傳送親暱對話、隱私部位照片，言語間充滿性暗示，小三更透過錄製情歌及手寫卡片向丈夫傳達情意，兩人在今年5月還相約前往汽車旅館發生性行為，致使人妻罹患憂鬱症，亦曾有輕生念頭，讓她飽受痛苦，人妻憤而對小三提告侵害配偶權求償142萬元。

小三則辯稱與人夫之互動均屬正常社交行為，人妻僅依其主觀臆測推認兩人交往，並無證據有侵害其配偶權之情事。

法官勘驗兩人對話紀錄內容，兩人多次互相傳送親密照片、小三亦曾對人夫說「我只想吃學長」、「想舔學長」、「最想吃的是你」等充滿性挑逗之言語；兩人更大玩Cosplay角色扮演，「基於私心我可能會加個大腿襪配件什麼的」、「乳牛裝我有點印象。好啊！學長喜歡我穿給你看」、「這麼多角色扮演妳有喜好哪種裝嗎？」、「喜歡當學長的小學妹」、「還想穿女僕裝跟學生服給學長看、還有馬甲」。

法官認為，根據對話紀錄及車內行車紀錄器內容，皆足以證明兩人有共同前往汽車旅館發生性行為，人夫事後也曾向妻子表示歉意「很抱歉這一段時間和這一段關係處理的很糟」等語；兩人行為顯已逾越一般社會通念下之朋友社交往來之界線及正常社交分際，已侵害人妻之配偶權，判處小三應賠60萬元，可上訴。