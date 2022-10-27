隨著普侯斯（Albert Pujols）、莫里納（Yadier Molina）正式告別大聯盟賽場，紅雀三本柱之一的溫萊特（Adam Wainwright）在未來動向也受到許多人關注，不過球迷可以暫時不用擔心，因為41歲的溫萊特已經決定續拚下賽季，完成他職業生涯第18個球季。

本賽季溫萊特出賽32場全是先發登板，取得11勝12負的戰績，也是溫萊特生涯首次單季出賽20場以上卻敗比勝多的賽季，而防禦率是在水準內的3.71，不過溫萊特在球季後半段出現亂流，9月後的防禦率高達7.22，這也是紅雀總裁摩澤利亞克（John Mozeliak）在季後賽前2戰沒有決定讓溫萊特登板的原因。

首輪遭費城人淘汰出局後，摩澤利亞克很快就接到通知，溫萊特決定回到紅雀繼續征戰下個賽季，不過2023年具體合約還沒有揭露，上賽季溫萊特年薪為1750萬美元。

目前溫萊特生涯擁有195場勝投，僅差5場就能完成200勝，有機會在下賽季達成目標，活躍於1920年代的海恩斯（Jesse Haines）210勝為紅雀隊史第2多勝場，溫萊特想追趕有點難度，至於紅雀隊史最多勝為2020年過世的名人堂投手吉布森（Bob Gibson）251勝。