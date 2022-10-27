台北市長選情全國關注，而民進黨候選人陳時中從指揮官時期的風光到如今經常被嗆，更是話題。對此，前立委沈富雄今（27）日受訪重申，陳時中害了同黨新北市長候選人林佳龍，因林佳龍的戰鬥力不錯，若他選北市，沈富雄說，除了表現一定比陳時中好外，國民黨候選人蔣萬安還不一定選得贏他！

沈富雄今在廣播節目《POP新聞爆》接受專訪時表示，大家都認為台北市三腳督的選情不好解讀，但其實它是相對簡單的，因黃珊珊的表現比預期的好，陳時中則比預期的差太多，「大家會覺得你（陳時中）怎麼從原本走路有風的指揮官，變成動輒得咎的候選人？」因此這也是為什麼陳當時說出仇恨值怎麼那麼高，因為連他自己都質疑「怎麼會這樣？」

沈富雄推測，總統蔡英文現在可能比陳時中本人更難過，他表示蔡犯了一個很大的錯誤，就是看走了眼、派出陳時中去選台北市長，也直言陳時中根本就不應該選，「哪一個城市去了你都不行！」

沈富雄直言，陳時中還害了林佳龍，「把林佳龍擺在新北就是害他」沈提到，林佳龍雖然被派去相對劣勢的新北市，且偶爾會口誤，但一般而言他的戰鬥力是可以的，若民進黨今天派出林佳龍角逐台北市長，其表現一定比陳時中好，「蔣萬安還不一定選得贏他」。