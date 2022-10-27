今年美聯冠軍賽遭到太空人難堪橫掃出局，洋基延續了13年無法闖進世界大賽的窘境，但這似乎不影響總教練布恩（Aaron Boone）的帥位，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）接受美媒《美聯社》訪問時表示，明年球季布恩還會是球隊總教練，完成他在洋基執教的第6個賽季。

史坦布瑞納透過美聯社表示，「對於布恩而言，我們才剛剛簽下他，理由和去年我所列出的原因一樣，我相信他是1位非常好的教練，不需要做出什麼變動。」去年洋基在休賽季與布恩簽下3年合約，該合約附帶2025年球隊選擇權，史坦布瑞納去年10月簽下布恩的聲明中說道：「我們在布恩身上找到對於棒球極佳敏銳度及智慧，他在洋基受到全隊上下的敬重，可以引領我們繼續向前。」

在掌舵洋基的5個賽季當中，布恩率領洋基拿下427勝281負戰績，勝率高達了6成，每年都可以闖進季後賽，拿下2次分區冠軍，但來到季後賽似乎成為布恩的罩門，僅留下14勝17負不及5成勝率。

洋基今年打下單季99勝佳績奪下美聯東區榜首，在分區系列賽與守護者鏖戰5場才驚險晉級，來到美聯冠軍賽卻遭太空人無情橫掃，無緣自2009年後再度挺進世界大賽，這讓球迷感到相當失望，針對布恩下台的訴求也是沒有停過。

確定仍會是下賽季洋基主帥後，對於球團高層接下來要煩惱的，則是如何留下本賽季打出耀眼成績的「法官」賈吉（Aaron Judge），根據外媒報導，賈吉已和巨人眉來眼去，下賽季想要看到「法官」披上條紋衣出賽有些難度。