上賽季奪下全聯盟最佳107勝的巨人，卻在分區系列賽遭到道奇淘汰，今年他們沒能延續磅礡氣勢，以81勝81負剛好5成的勝率結束賽季，今年休賽季擁有龐大團隊薪資空間的巨人，也期望展開補強解決戰績不佳的問題，而自由市場上的「大魚」賈吉（Aaron Judge）就是他們的頭號目標。

自鐵捕波西（Buster Posey）退休之後，巨人再也沒有能足以支持打線的明星強打，棒球營運總裁薩迪（Farhan Zaidi）一向不願在自由市場花大錢是原因之一，但今年有著大約1億美元的薪資空間可以運用，也讓巨人動了花大錢尋找大魚的想法。

根據美媒「NJ.com」報導，當自由市場開放時，也就是世界大賽結束後的5天，巨人預計將強烈追求賈吉，並不惜一切代價也要將他挖來，一位親近賈吉的消息人士透露，「賈吉目前在巨人的補強名單上位列前段，他們不會出太低的價格，如果他們沒有順利簽下賈吉，那肯定不是因為錢的問題。」

洋基遭到太空人淘汰後，能否續穿條紋衣成為全紐約球迷最關心的話題，不過賈吉日前受訪時表示自己是自由球員，對於未來仍無法確定，讓是否續留洋基留下懸念，但這位消息人士則是透露，賈吉對巨人非常有好感，「巨人是他的第一順位，我預測他會前往舊金山。」在薩迪運籌帷幄之下，巨人從未與球員簽下任何鉅約，2019年他們曾試圖以12年3.1億美元合約網羅哈波（Bryce Harper），最後以失敗告終，這次又傳出巨人相當積極欲迎回家鄉之子(賈吉是北加州人)，賈吉下賽季是否換穿球衣將在休賽季揭曉。