中國外交部發言人毛寧27日主持例行記者會。針對26日載滿50車太陽能逆變器、電動壓縮機、吸塵器等貨物的X8155次中歐班列，從西安國際港站出發駛向德國的杜伊斯堡，標誌著大陸首趟境內外全程時刻表中歐班列順利開行，毛寧回應，《中共二十大報告》強調，要推動共建「一帶一路」高品質發展，中方將同所有的合作夥伴一道，致力於讓世界互聯互通而非彼此割裂、相互開放而非彼此封閉，實現各國共同發展。

毛寧表示，境內外全程時刻表中歐班列的開行，將提高運輸時效，增強中歐班列的市場競爭力。

毛甯表示，近段時間以來，「一帶一路」建設捷報頻傳：中歐班列今年累計開行突破1.4萬列；西部陸海新通道海鐵聯運班列累計開行2萬列；中寮鐵路營運10個月累計運輸貨物851萬噸；海南自貿港開通了首條非洲遠洋貨櫃航線。這些都是中國高水準對外開放的體現。

毛寧指出，中共二十大報告強調，要推動共建「一帶一路」高品質發展，中方將同所有的合作夥伴一道，致力於讓世界互聯互通而非彼此割裂、相互開放而非彼此封閉，實現各國共同發展。

據悉，10月26日凌晨3點55分，X8155次中歐班列，從西安國際港站緩緩駛出，一路向西駛向德國杜伊斯堡，將於11月5日凌晨3點抵達目的地。顯示大陸首趟境內外全程時刻表中歐班列順利開行。

此前，中歐班列途經各國時，都需由當地鐵路部門根據本國實際情況，制定運行時間，容易在途中造成較多無效停留，無法實現全程到發時刻固定。

境內外全程時刻表中歐班列開行後，境內外各段鐵路班列時刻表全程接續，明確到開時間，有利於控制各環節作業時間，實現各段順暢交接，從而有效提升中歐班列全程開行的品質，提高運輸時效，不斷增加中歐班列的市場競爭力。