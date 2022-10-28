近日有網友在PTT上分享一張5名正妹的戲水泳裝照引發熱議，其中一名站在中間的女生長相特別出眾，被鄉民公認為「處男首選」，本尊身分曝光，原來她是在IG擁有近88萬粉絲的南韓女網紅朴敏貞。

一名網友昨（27）日在論壇PTT以「處男選中間」為題發文，並附上一張5名正妹的戲水泳裝照，只見畫面中，5名身材姣好的女子身穿不同款式的泳衣在泳池內開心合照，其中站在中間的女子長相特別出眾，甜美的笑容讓原PO直呼「處男一定先選中間」。

貼文曝光後引發鄉民們暴動，紛紛留言表示「我處男選中間」、「不是處的也會選中間」、「中間臉正」、「我全都要，我不挑」、「我Lv70魔導士，我全都要」、「中間以前肉肉的超讚，現在瘦了無感」。

原來這名女子為南韓女網紅朴敏貞，萌系的外表下擁有火辣的身材，讓她在IG擁有近88萬粉絲，朴敏貞平時也有經營自己的Youtube頻道，擁有47萬的訂閱人數，時常與粉絲大方分享日常生活及好身材。