網路上許多網紅拍攝影片或照片時都會將濾鏡開到最大，某些特效濾鏡甚至能讓男生看起來像女生，只要濾鏡一消失就會打回原型，令無數網友幻滅；近日大陸抖音上有位美食博主頭像是長相甜美的長髮女子，因為燒得一手好菜，擁有32萬粉絲，沒想到因為鍋子反光讓網友發現做菜的人是男的，許多網友瞬間幻滅。

抖音網紅「小美姐」擁有32.5萬粉絲追蹤，拍攝影片獲得500萬個按讚數，影片主題大多為料理美食，就算有做菜步驟也都是靠字幕或者是網路配音，雖然不曾現身，但有許多網友先入為主認為背後做菜的人應該是女生，不過眼尖網友卻發現小美姐做菜的鐵鍋因為有強烈打光，導致鐵鍋反射出人影，仔細一看做菜的居然是名光著上半身的男子，虎背熊腰的身材讓網友訝異。

許多網友紛紛到影片底下留言：「下面請欣賞一口鍋惹的禍，表演者小美姐」、「咱就說，買這個鍋的時候，沒想到會這麼亮吧」、「小美叔，這麼冷的天還光膀子的呢」、「明明是兩公婆，女的負責露鏡男的負責做菜」、「看來不開直播證明一下是不行了」、「是男的更愛了，女的還不關注呢」、「小美是男的啊」、「老婆策劃，老公炒菜」、「有沒有一種可能是這個女的讓一個男的做飯拍影片給她發」、「好像沒穿褲子」、「我當時看到真的笑死我了」。