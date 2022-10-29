資深藝人楊繡惠先前曬出和白雲親密合照，公開認愛宣布在一起，未料隔日立刻澄清只是開玩笑，不到一天就退回好朋友關係，逗趣互動引來網友討論，未料，白雲近來遭壯陽藥廠商盯上，並盜用名義寫下「和楊繡惠分手的原因」，讓他無奈表示：「這樣也要騙」。

白雲在臉書分享廣告截圖，截圖中只見壯陽藥廠商將他的照片與壯陽藥合成廣告圖，接著寫下：「跟繡惠在一起總不能滿足她，年紀大了行事後會很虛，最後我們還是分手了」，接著表示吃了該產品後，新女友不僅誇他「真男人」，還每天黏著他不放直呼：「好幸福」，眼見這些續購的內容，讓白雲忍不住怒斥：「這樣也要騙！這是騙人的」，接著標註「內政部警政署保安警察第二總隊」。

對此，網友紛紛搞笑表示：「太惡劣了，怎麼能盗用他人事實呢」、「繡惠姐這個吸土的年紀，要滿足她真的不容易」、「白雲哥缺的不是這個，缺的應該是飛機杯」、「這個人是不知道以前白大哥是做什麼的嗎？太小看人了吧」、「我看過白雲哥的情定北海岸，根本不需要吃藥啊」、「所以好棒真男人是騙人的」、「寧願相信白雲哥不行也不能相信好棒棒」。