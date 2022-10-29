最愛的枕邊人居然傷人最深！一名女網友表示，男友不願意在社群平台公開兩人的戀情，她在床上撒嬌「不放IG不給做」，豈料竟換來一頓暴打，甚至還被強上造成撕裂傷，男友不僅毫無悔意，就連男友媽媽也說：「妳是不是哪裡有錯，沒有誠實跟阿姨講？」讓她心寒決定提告。

原PO在Dcard發文表示，她和醫師男友交往近半年，但男友始終不願意把兩人的合照發布在社群平台上《Instagram》上，還說不喜歡感情被關注，且會和前任分手，就是因為對方太愛亂發貼文，男友反問原PO：「你也想跟她一樣嗎？」

原PO不死心地在床上和男友撒嬌：「不放IG不給做」，原以為只是情趣互動，但多次拒絕後，男友居然暴怒，認為她用性愛威脅，氣得揮拳痛毆原PO，甚至強制性交，怒吼：「在一起是你撿到的，還要求什麼？」臨走前更踹壞原PO租屋處的木門。

後來原PO去驗傷，不只手臂肩膀有挫傷，會陰部也有撕裂傷，她打電話和男友溝通無效，而男友媽媽更要原PO體諒男友工作壓力大，希望他能多包容，還問說「妳是不是哪裡有錯，沒有誠實跟阿姨講？」

原PO對這段感情感到心灰意冷，性暴力已經帶給她陰影，因此她下定決心去警局報案，直說「我如果現在忍下去，可能會後悔一輩子」。

貼文曝光後，引起上千網友關注，許多人留言聲援原PO，「他根本就把你當洩慾工具而已，她媽那種態度妳真的跟他結婚才是慘，快逃！」、「雖然我也是不喜歡IG放閃的人，但用暴力就是不對」、「堅持提告！遇到這種恐怖情人不用對他客氣」、「搞不好前任也是被他打到分的」。

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