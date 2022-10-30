選戰進入最後一個月衝刺期，選舉過程越來越白熱化，國民黨台北市議員候選人高揚凱透露，最近明顯感覺到網軍越來越多，對他的攻擊也越來越加重，「但是，揚凱不會因此而退卻。」

高揚凱表示，作為國民黨大安文山區這次參選唯一沒有政治背景的新人，他只能更加努力去握每一雙鄉親的雙手，用最短暫的時間傳達他對大安文山區的熱愛，以及一定要終結這三十年來，都沒有在地人當選議員的困境。

高揚凱指出，在網路上，他不會放過提出觀點的機會，在地議員總是會被貼上標籤，就是只做服務，「關心地方固然是我們的責任，但是做為一個有理想的代議士，更應該要為支持我們的選民發聲。」他強調如果只做服務不關心議題，無法讓台北市乃至於整個台灣，走向正確道路。

另外，高揚凱說，在網路社群上有越來越多人，不怕塔綠班網軍的攻擊，每一則貼文都會跟他互動，給予最熱情的鼓勵，這些都是他持續下去的動力；但他也提到，選戰進入倒數最後不到一個月，網軍的攻擊也越來越直接，因此他更加需要支持與鼓勵，「讓我們一起加油！努力到最後！」