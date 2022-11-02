42歲張柏芝10年前與謝霆鋒離婚後就扛起照顧兩個兒子的責任，2018年她閃電再生一子，卻未透露孩子的爸身分，去年她上《乘風破浪的姐姐》，一度被拍到肚子明顯凸出，疑似懷了第四胎，但被她否認。近日，賈乃亮無預警上張柏芝的直播，事後還拍了許多曖昧CP感滿滿的照片，引來粉絲狂起鬨稱顏值高、都又曾失去一段婚姻的兩人根本絕配。

張柏芝去年上《乘風破浪的姐姐2》成為人氣王，她因此事業再創高峰，通告、廣告滿檔，傳聞至少賺進5千萬人民幣（約2.1億台幣），原本她在北京就有獨立雙層別墅，又在上海買入新豪宅，後來她上節目被張馨予問以後還會不會上《浪姐2》這類唱跳節目？張柏芝篤定表示：「不參加，一次就夠了。」

張柏芝2018年閃電生下第三胎，未公布孩子的爸身分。（圖／中時資料照片）

張柏芝進一步說，本來上《浪姐2》主因是想挑戰自己，但參加後發現對於只有演員資歷的她太難，也挑明宣告：「我覺得我們人生真的沒有那種節目了，就算有我們都不會接。」之後她轉行當直播賣貨主，去年卻爆出在工作時報錯價，讓廠商瞬間臉綠，最後隨即道歉，自掏腰包認賠5萬元人民幣（約22萬台幣）。

理智網友認為張柏芝和賈乃亮只是工作夥伴。（圖／翻攝自據說有個劇微博）

近日，張柏芝在直播時，賈乃亮突然出現，不僅帶來新的3C產品，還幫不太會說中文的張柏芝解圍賣貨，而先前賈乃亮賣貨時，張柏芝也突然出現，引來賈乃亮告白：「妳是我的女神」，張柏芝則害羞說：「早點認識你多好」，事後還拍了很多有情侶感的影片，引來網友拱兩人交往，但也有人冷靜說：「其實這種互動，是娛樂圈常見的營業方式，建議各位理智看待，萬一弄錯了，不僅當事人為難，你也會因磕CP失敗而難過。」