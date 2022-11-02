台灣繪本作家玉米辰（本名陳旻昱）受交通部委託創作繪本《守護大海的人》，去年面臨被銷毀的危機，疑似是因為交通部長換人，就要將本來印好的2000本書銷毀重印，引起網友討論，如今玉米辰再度發文說，被嫌棄到不行的作品投稿到世界插畫大賽，獲得兒童出版類獎，感謝評審青睞。

繪本作家玉米辰今在臉書發文表示，以前很少關注國際插畫比賽，感謝部長王國材給了動力，本來被嫌棄到不行的繪本《守護大海的人》，他投稿參加世界插畫大賽，結果在1個月前被通知獲得兒童出版類獎（Professional Children's Publishing），讓他興奮感謝主辦單位與評審的不棄嫌。

繪本《守護大海的人》是由交通部航港局委託創作，採訪澎湖吉貝嶼燈塔守護者的故事，2021年4月初已經印製了2千本，但因為交通部前部長林佳龍下台，改由現任交通部長王國材接任，這2000本已印好的書竟然就要被銷毀，讓玉米辰無法理解，當時也忍不住在臉書疾呼「請王國材部長不要把那2000本新書銷毀！與其要銷毀！不如捐出來！」

當時引起網友們熱烈討論，而王國材也到玉米辰的臉書貼文下方留言解釋，上任時想把著作光環留給原創作者與委託創作的航港局，所以告訴航港局自行出版，不需要放他的照片與序言，但不知道已經印製2000本了，所以有要求航港局保留繪本。

玉米辰則強調當初多方透過交通部官員詢問王國材，能否不銷毀這2000本新書，但得到的都是否定答案，所以才會在臉書發文喊話。而航港局2021年9月24日替這本繪本舉辦的網路直播發表會，當時展示的新書也已經是重新印製的版本，內頁的「發行人」不是交通部前部長林佳龍，而是航港局長葉協隆。