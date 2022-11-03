台北市長選舉，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊三強競逐。前民進黨立委沈富雄分析預估，蔣萬安的得票率會超過40％，蔣萬安會當選台北市長。

針對台北市長選情，沈富雄3日在直播節目《POP撞新聞》中表示，黃珊珊在組織基層是脆弱的，最近民調明顯顯示，黃珊珊在綠的支持度百分比下降了，回去了陳時中那邊。

沈富雄接著指出，如果民調未表態是20％，黃珊珊加陳時中是50％；另若民調未表態是30％，黃珊珊加陳時中是40％。兩人平分選票，還是贏不了蔣萬安，蔣萬安仍是第一名，但不太確認誰是第二名、第三名，陳時中有點從第三變為第二。假設第三名是在10％以下，第二名就可跟蔣萬安對槓，但這是不可能的。

沈富雄分析表示，黃珊珊裡頭綠的背景有一大部分歸隊了，但是歸隊仍不夠，綠營在台北市的盤在萎縮，這是陳時中、民進黨中央、總統蔡英文共同的責任。還有一個可能效果，就是擋住黃珊珊的下墜，黃珊珊選票裡面本來要跑掉的票，就不再跑了，這對陳時中並不好，但對蔣萬安卻是好的。

沈富雄點出，民調中大約有15％還未決定，所以蔣萬安、黃珊珊、陳時中3個人的票加起來，大概在85％左右。例如蔣萬安的支持度是31％，31除以0.85，就是蔣萬安的得票率，沒有過半。他預測，蔣萬安的得票率會超過40％，但是恐怕很不容易過45％，蔣萬安會贏。