漢子來了！國民黨屏東縣長候選人蘇清泉民調追近對手，正是趁勢頭再加一把火的衝人氣時刻。蘇清泉特別邀請新北市長侯友宜南下屏東站台，11月4日下午3:00到競選總部，下午3:25到永城活動中心，要帶給所有屏東鄉親好朋友信心，大家一起來拚好日子。

「侯康報你知！」蘇清泉宣告，漢子侯友宜將來屏東挺蘇清泉，一起為大家拚好日子。11月4日下午3:00到競選總部，下午3:25到永城活動中心。他周知鄉親好朋友們：我們一起來拚好日子！並附上活動地點，蘇清泉競選總部：屏東市中正路177號。永城活動中心：屏東市博愛路148號。

「這是前幾天，我屏東我驕傲的屏東好就業，這就是好就業？」蘇清泉除了競選造勢，不忘持續關心屏東人生活，他不禁要問：屏縣府有認真聽聽年輕人的心聲嗎？看見他們困境與他們的問題？身為縣長候選人應該提出辦法解決，而不是忙著剪綵，活動結束就沒了！能驕傲嗎？能嗎？