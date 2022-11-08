針對民進黨台北市長候選人陳時中對女醫摟肩牽手事件，徐巧芯今(8日)在《盧秀芳辣晚報》節目爆料，她手上還收到一些需要查證的訊息，疑似一些受害者，以前曾經面臨到一些涉及性平的情況，需要拿到證據才能公開細節，但礙於議員權力有限無法查證，對方來告剛好讓她可以把手上的東西交給檢調來查。所以徐巧芯請今天去舉發她的詹晉鑒不要撤告，因為要坐等法院認證陳時中鹹豬手，也解釋了臉書喊的「謝丞相賜箭」。

民進黨台北市議員候選人、律師詹晉鑒今(8日)赴台北地檢署舉發徐巧芯「看圖說故事」、抹黑陳時中鹹豬手，有違反選罷法意圖使人不當選罪嫌，籲檢調偵辦端正選風，並要求徐巧芯公開向陳時中道歉。徐巧芯稍晚在臉書說「歡迎來告」，屆時請檢調進一步查證，還說「謝丞相賜箭」。

徐巧芯在《辣晚報》除了獨家透露原報導標題內文外，另外指出，她在收到這些(爆料)圖之後，也收到一些訊息，是需要去查證的，比方說疑似一些受害者，以前曾經面臨到哪一些情況，但由於這些都是涉及性平，所以在拿到證據之前，沒有辦法在這裡跟大家說明細節。

「可是因為有人告我了！」徐巧芯強調，所以(之後)檢調在查的時候，當然就可以把所收到的相關證據提供給檢察官，請他去調查，如果有問題的話就直接送性平，「所以我是非常感謝他告我，因為我本來還不知道要怎麼去查證這個東西。」

徐巧芯直言，對方來告，剛好可以把手上無法用議員權力去查證的一些東西交給檢調，讓檢調來查，所以請千萬不要撤告，就坐等認證鹹豬手。