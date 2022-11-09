創世基金會11月19日下午1點半，將在苗栗貓裏喵親子公園，舉辦「馨心相印公益園遊會」，苗栗郵局率先響應公益，9日捐贈5萬元物資給創世，盼大家一起熱心公益。

苗栗郵局長蔡月珠9日帶著同仁捐贈價值5萬元的安養物資，包括紙尿褲、營養品等物品，更提供多樣郵局商品，支持園遊會愛心義賣。她表示，中華郵政以弱勢需求為優先，參與公益當仁不讓，力邀鄉親看表演、做公益。

創世苗栗院長陳綠蓉說，園遊會籌備已久，但目前園遊券預訂不到5成，盼大家互相邀約，好康道相報，預訂園遊券1張1百元，也可認助轉贈弱勢小朋友參加活動。

她表示，疫情趨緩，趁著天氣尚未轉冷，家長們抓緊週末帶孩子出遊，歡迎親子一同參與，玩樂中學習做公益，現場除嘻哈歌手Yappy及YOYO家族帶動唱、魔術及舞蹈表演外，還有美味餐點、桌遊及親子DIY等各式攤位，歡迎大小朋友預訂園遊券，吃喝玩樂一次全包，還能幫助弱勢植物人。

「馨心相印公益園遊會」時間為11月19日下午1點到6點，舞台陣容相當精采，包含嘻哈歌手Yappy、YOYO家族、魔術師巧克、MH舞蹈工作室、惠丹舞藝中心等單位，攤位包含泥研製所、東海咖啡、棒棒唐工坊、慢活熊作親子DIY、竹南瘋桌遊等，歡迎大眾參加、認助園遊券，愛心專線：(037)275-848。