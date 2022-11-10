基隆市政府今年交通安全宣導，邀插畫家「白爛貓」與藝人許志豪合作。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為宣導交通安全，基隆市政府10日宣布，與知名插畫家「白爛貓」及藝人許志豪合作，將交通安全落實在生活中。基隆市政府也同步舉辦網路活動，參與的民眾有機會獲得500元禮券。

基隆市長林右昌表示，機車族、外送員及高齡族群過馬路與路口安全，是市府今年度宣導重點，市府近幾年推廣交通安全不餘遺力，除請網紅拍片宣導，更與插畫家合作，透過詼諧有趣的插畫作品，吸引民眾目光並透過網路傳播將交安宣導效益極大化，自去年與好想兔、八耐舜子合作大獲好評後，今年度特邀請新夥伴「白爛貓」及「基隆囡仔」許志豪藝人加入宣傳行列。

基隆市政府表示，今年邀請插畫家「白爛貓」發揮創意，以擬人化方式呈現「年輕人（外送員）×行車」、「行人×過馬路」等交安主題；還有結合「基隆囡仔」許志豪藝人的高人氣，以親切口吻告訴基隆的阿公阿嬤行走三部曲，「紅燈~修但幾勒！」「綠燈！愛走斑馬線哦～」「袂赴～丟母湯硬過～」，除錄製廣播帶還有宣導影片，教導高齡者正確過馬路，藉此吸引銀髮族群的關注，進而提升長輩們對路口安全的認知，更希望大家能夠把重要交安資訊傳遞出去。

基隆市觀銷處長曾姿雯表示，除網路宣傳外，「白爛貓」和「基隆囡仔」許志豪的交安廣告也出沒於基隆火車站南站候車亭和城隍廟候車亭， 即日起至11日23日止，觀銷處舉辦網路抽獎活動，民眾只要分享「你與白爛貓、許志豪」交安廣告合照，並留言「交通安全一起守護」及標註一位好友，就有機會獲得500元禮券，共計20份，大家要把握機會，不僅可以增加交安知識，更可分享抽好禮。詳細活動資訊可上魅力基隆FB：https：／／www.facebook.com／klcgamore 查詢。