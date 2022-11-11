為維護民眾身心健康，免於二手菸害暴露風險，雲林縣政府結合4大連鎖便利商店共同營造無菸支持性場域，依據《菸害防制法》第15條第1項第13款規定，公告雲林縣內統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商等4大超商的騎樓及庇廊，自2023年1月1日起為全面禁止吸菸場所，未來若違規於禁菸騎樓、庇廊吸菸者將可處新台幣2000至1萬元罰鍰。

雲林縣目前公告無菸環境有公園綠地、學校周邊、公車候車亭、景點、古蹟及歷史建築等，本次賡續推動無菸場域，新增公告4大連鎖超商騎樓及庇廊，約241個營業場所禁止吸菸，期望藉與場所管理單位及民眾共同營造並落實無菸友善環境，維護民眾身心健康。

雲林縣政府衛生局呼籲，吸菸不僅危害個人身體，二手菸或三手菸暴露更影響親友及周遭他人健康，現在二代戒菸合約醫療院所提供有免費戒菸治療及衛教諮詢服務，亦可撥打免費戒菸專線0800-636363，由專業人員協助您戒菸。