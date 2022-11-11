郵幣達人事先準備了1500個以前收集的「軍郵信封」，託各地友人在今天蓋上「111.11.11」的郵戳後再幫忙寄回，完成他這獨特且艱鉅的收藏任務(于家麒攝)

貼著鳳飛飛的郵票，蓋著來自大膽島「111.11.11」郵戳的信封，你收集了嗎？（于家麒攝）

今天是中華民國111年11月11日，在這7個1的超級特別日裡，很多民眾都會選擇在今天做一些特別、值得紀念的事，在金門就有19對戀人選擇在這「超級光棍節」脫單登記結婚、互許終生，有對新人就開心的說：往後要過結婚紀念日，想忘掉日期都很難。

根據統計，金門今天總共有多達19對的新人登記結婚，各鄉鎮戶政事務所內的喜慶氣氛飽滿一整天。其中一對從事觀光業的新人林均叡與陳怡玲就特別選擇在今天上午的11點11分完成結婚登記，雙方親友團也全程在旁拍照記錄，見證這幸福的時刻，希望他們未來「一切如願、一生幸福、一直快樂、一世美滿」。

7個1的特別日子也令集郵迷為之瘋狂！家住金門金湖鎮的郵幣達人何斌盛，為了迎接今天的到來，事先準備了1500個以前收集的「軍郵信封」，貼上往年郵局發行的歷屆總統、鳳飛飛、金門莒光樓等特色郵票，在幾日前就寄給各地朋友或郵政代辦所人員幫忙(包括國境之極的東沙、西沙、南沙及馬祖)，在今天蓋上「111.11.11」的郵戳後再幫忙寄回，完成他這獨特且艱鉅的收藏任務。