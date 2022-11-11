導演郭帆（左起）、吳京、李雪健、劉德華、寧理、王智、朱顏曼滋出席《流浪地球2》發佈會。（台灣映藝提供）

劉德華在《流浪地球2》穿上重達數十公斤的太空衣。（台灣映藝提供）

劉德華、吳京及李雪健主演科幻冒險片《流浪地球2》將於明年大年初一在大陸上映，今（11日）在廈門舉行發佈會，劉德華說自己一直有個科幻夢，很開心終於能夠演出，並表示這次在表演上改變很多，尤其得透過高度近視眼鏡來表達出角色的喜怒哀樂，直呼「將告別劉德華過往的那種帥氣」，語畢在場所有影人皆不認同地反駁「在我們心中，你永遠都是男神」。

劉德華表示《流浪地球2》中最大的挑戰就是得穿著厚重的戲服拍戲，航空服重達35公斤，潛水服則是50公斤，負重極大，讓他每次拍攝都很難移動，「就會盡量避免不要弄傷腰，而且因為衣服裡面有很多地方都太堅硬了，難以轉身、扭腰及轉動，一邊拍攝一邊要想辦法，讓自己可以活動得舒服一點。」特別是在臉很癢時，卻完全沒辦法伸手去抓，只好在頭盔內貼上大力膠，只要一臉癢，就將臉在膠帶來回磨擦止癢。

除此之外，片中他還得戴上一副1000度的近視眼鏡，拍片時可說是完全看不清楚，得靠雙手摸索才能知道拍攝環境，雖然拍攝過程辛苦，但眾人合作愉快，他不只與吳京默契十足，也不忘暖心照顧資深演員李雪健，電影在去年殺青後，演員群已有一段時間未見，昨因為發佈會，眾人再度敘舊，吳京更搞笑提議，拍張假裝在工作的合照，現場氣氛相當歡樂，讓劉德華大讚「是充滿溫暖的團隊」。