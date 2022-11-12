台北市長選戰進入白熱化，藍綠白候選人卯足全力催票，以無黨籍參選的黃珊珊近日勤走廟宇、商圈加強陸戰，她12日赴松山奉天宮受訪時預告，下周將有大型造勢活動，也自信表示比較自家民調和客觀民調後結果是「坐二望一」，目前都在誤差範圍內，並向選民喊話「只要你願意出來投票，黃珊珊就會勝選。」

黃珊珊指出，她辭職時間較晚，許多市場、商圈都是在副市長任內去的，參選後有些場域還未再走一次，所以要把它走完，上次來奉天宮時她還是副市長，今天是辭職後第一次來正式跟玉皇大帝報告。

談及當前選戰策略是搶游離選票，團隊是否定調以打國民黨台北市長候選人蔣萬安為主，黃珊珊強調，爭取選票是每個候選人都在做的事，而她做事一向就事論事，有些事情本來就可受公評，而這幾次的民調顯示，中間選票比藍綠版圖更大，所以重點在於怎麼爭取理性中間選民的支持。

眼看選戰只剩2周，藍綠接連舉辦大造勢活動，黃珊珊預告，自己下周將舉辦大型活動，也坦言團隊資源沒有那麼多，只能訴諸偉大市民，因為下屆選舉將決定台北的未來，而下禮拜民調封關前，一定會有不同民調透過媒體操作，但媒體是控制在政黨手上，但比較自家民調和客觀民調後顯示「坐二望一」，目前都在誤差範圍內，「只要你願意出來投票，黃珊珊就會勝選。」

而民眾黨主席、台北市長柯文哲說黃珊珊不是接班人與合夥人，而是最好的台北市長人選。她表示，這場選舉是她在選，而她曾經是台北市的副市長，這是不可抹煞的事實，也因為曾任副市長，她才確定自己有資格有能力來帶領這個城市。

黃珊珊強調，許多人故意說台北一成不變，但台北進步大家有目共睹、不容抹煞，否則這8年來456個里長、63位議員都在偷懶嗎，請藍綠兩黨收回這句話。她強調，若要帶領這座城市和8萬公務人員往前走，沒時間等個人花大把時間磨合學習，「重點在於大家選的是一個帶領這個城市的人，而不是說空話的人。」