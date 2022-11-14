演員賴琳恩與陳乃榮夫妻結婚多年，婚後生活相當幸福，兩人也時常在社群平台曬出恩愛照，羨煞一票網友。近日，陳乃榮於雙11光棍節當天PO出10個人夫生存語錄。讓賴琳恩感嘆分享過去因為一事，讓媽媽心疼女婿的家庭地位，直呼「好可憐喔！」

近日，陳乃榮在臉書上PO出10個人夫生存語錄。其中，第四項指出「偶爾會忘了自己的密碼，因為所有密碼是妳設的。」讓賴琳恩聯想到過去發生的一次小故事。

賴琳恩指出過去某天她想和媽媽說件事情，需要拿陳乃榮的手機。但媽媽卻充滿疑惑地表示「不知道密碼怎麼看？」誰料，賴琳恩卻神回「我知道啊」便直接掃臉解鎖手機。原來陳乃榮的所有帳號密碼，通通都是她設的，也讓媽媽當場傻眼驚呼「好可憐喔！」賴琳恩聽完後，笑得相當開心。

事實上，賴琳恩與陳乃榮兩人愛情長跑11年。不論婚前婚後，在社群平台上時常可見兩人PO出的閃照，持續而穩定的愛情，是演藝圈內著名的神仙眷侶。日前，陳乃榮曬出的人夫生存語錄，更被網友們奉為求生寶典。不少網友們爭相留言回覆相處秘訣，表示「互相尊重最重要」、「逞一時口舌之快，倒楣一個禮拜。」更有網友笑說「求生慾太強了吧」、「不愧是別人家的老公。」