藝人張景嵐2010年參加「冰火心女孩」美少女選拔取得冠軍，在主持、演藝、戲劇有亮眼表現外，近年更是自創保養品牌，在事業方面頗有成就。平時忙碌的張景嵐，昨(14)日趁著天氣好換上泳裝，抓緊機會大游特游，而她的火辣的濕身曲線也讓網友直喊：「真的太辣」。

張景嵐在社群平台分享日常生活，發文表示：「抓緊突如其來的好天氣，好好游一波，最喜歡游泳了，每次抬頭蛙都被笑很像在水裡走路」，並且曬出辣照，只見她穿著桃紅色連身比基尼，除了露出深邃的事業線外，在前胸的位置上，更大方開了兩個洞，白皙的肌膚一覽無遺。此外她也加碼曬出游泳後的照片，素顏的她臉上完全沒有任何瑕疵，肌膚看起來吹彈可破，令人稱羨。

近年張景嵐把心力放在事業上，單身時間已不可考，自創品牌的業績蒸蒸日上，成立半年營業額就破7位數，新產品也在五天內熱銷破百萬佳績。張景嵐也提到自己的品牌「meno meno」，唸起來諧音像是「沒腦沒腦」，她有一套自己的翻譯解讀：「我為了產品燒腦，換來大家沒腦保養。」產品強調「減法」設計跟保養，她自己也實踐斷捨離的重要。