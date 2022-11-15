韓國創作女歌手BIBI（金亨瑞）才24歲就擁有大票粉絲，還與許多大咖前輩合作過，好嗓音加上性感外貌，還有潛力無窮的音樂實力，音樂路相當被看好；BIBI不久前在節目中提到「交往前試車」的言論引起熱議，沒想到最近她到YouTuber冷靜男頻道作客，直播中突然喬姿勢露奶，此舉立刻遭網友砲轟「有夠失禮」。

綜合韓媒報導，BIBI為了宣傳新專輯《Lowlife Princess-Noir》，特地作客人氣YouTuber冷靜男的頻道，直播一開始就已經有3、4千名觀眾，可見二人都相當受歡迎；不過，BIBI突然問說「要怎麼樣拉高直播觀看人數呢？」，語畢就把身上U領灰T恤往下拉，再站起來對著鏡頭上身向前傾，露出超有料的事業線。

BIBI故意喬姿勢露奶的舉動，遭到網友砲轟。（圖／摘自Calm Man YouTube）

做完動作後，BIBI坐回椅子上，燦爛地笑說，「以前看網路直播好像很多人會這樣子做」；廣大網友得知BIBI是故意露奶，紛紛留言砲轟她的失禮行徑，「想露在自己的直播露」、「很不尊重別人的頻道」、「有什麼毛病啊」、「沒水準，超傻眼的」。BIBI此舉掀起輿論，但她尚未對此做出回應。

其實BIBI先前上節目聊到有關「與戀人第一次發生關係的時間點」，她大膽提出她知道的情形，有一種是「交往前先試一試」，讓現場來賓都很驚訝；節目播出後也造成網友熱烈討論，有不少年輕人贊同BIBI解說，認為她很有魅力，但也有人覺得太前衛，直言「這個節目中可以說嗎？」。