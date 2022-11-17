俗話說一樣米養百樣人，有些人個性較傲嬌，一旦被怠慢就會轉身走人，《搜狐網》運勢專欄就點名3大生肖，在真誠待人的同時也希望獲得同等的對待，若是發現遭人怠慢，愛面子的他們會認為對方不重視自己，既然如此也沒有熱臉貼冷屁股的必要，會毅然決然的選擇離開。

▍生肖虎

生肖屬虎的人對外總是一副瀟灑不羈、表現出無所謂的樣子，但其實他們也需要旁人的關懷，只是因為嘴硬、傲嬌而閉口不提。如果別人熱情以待，他們同樣會回應同等的熱情，大家打成一片，愉快的歡度時光；不過如果感到被冷落怠慢，他們不會白白浪費自己的熱情，而是識趣的選擇離開，從此不再有交集。

▍生肖狗

生肖屬狗的人討厭迎合、討好別人，不過當他們敏銳的察覺出對方對待自己的態度十分怠慢，就會毅然決然的轉身走人，因為他們認為，對方的怠慢之舉，讓自己沒有受到應有的尊重，既然如此，就沒有必要留下來熱臉貼人家的冷屁股，同時自己也落得輕鬆。

▍生肖鼠

生肖屬鼠的人真誠待人，同樣也希望能獲得別人的友善對待，他們認為，無論是友情或是愛情都是相互付出，單方面失衡的努力終究無法長久。所以一旦發現自己被怠慢，他們的熱情就會立刻喊停，態度甚至比對方還要決絕，不會有任何的糾纏，從此一拍兩散。