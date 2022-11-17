曾替《名偵探柯南》、《蠟筆小新》、《哆啦A夢》等知名卡通配音的資深配音員呂佩玉，驚傳已經過世了，據悉她的家屬並未對外公開，僅由生前好友姜瑰瑾證實噩耗，消息一出讓外界都相當震驚。

同樣也是配音員的姜瑰瑾，近日在抖音證實呂佩玉過世消息，但她並未多說死因與日期，僅稱她「剛剛離開我們」、「非常低調地離開了」，她也回憶起兩人合作過往，並大讚對方是一個非常堅毅、勇敢、堅毅且聰慧的人，讓她非常敬佩。

呂佩玉1985年成為配音領班沈光嘉的學徒，曾為不少動畫作品獻聲，像是《名偵探柯南》毛利蘭（ep.1~51）、《蠟筆小新》野原美冴（ep.1~222）、《灌籃高手》赤木晴子、《七龍珠》的孫悟空（ep.1-105）、《哆啦A夢》的哆啦A夢等。

而她也曾到上海開班授課，擔任過上海世博動畫片《海寶來了》的配音領班，雖然她晚年移居上海，減少配音工作，但仍參與不少後期製作，去年也擔任電視動畫《工作細胞》的後期導演。

現她傳出過世消息，讓外界都相當震驚與不捨，「太突然了，有點接受不了」、「謝謝老師陪伴我們的童年」、「都是聽過的角色」、「最經典的聲音再也沒有了」。