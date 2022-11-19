2022年卡達世界盃足球賽於21日凌晨0點開踢，地主卡達在可容納6萬人的巴伊特體育場迎戰厄瓜多，正式掀起全球世足狂潮，卡達想避免成為史上第2支無法突破第1階段的世足東道主(目前僅有2010年南非)，這場開幕戰非贏不可。

隊史首次闖進世足決賽圈，卡達憑藉的是備受爭議搶到主辦權，實際上他們的實力並非那麼不濟，除了世界排名從第113升到隊史最佳42，卡達更在2019年亞洲盃摘冠，2019年波灣盃與2021年金盃賽也都闖進4強，想爆冷不是不可能。

卡達主力是曾獲亞洲盃、金盃賽金靴獎的26歲前鋒阿里，所有國腳也都來自卡達星級聯賽，並無旅歐好手，這將是他們優勢也是劣勢，至於西班牙籍教頭F.桑契斯則在卡達執教長達16年，當然相當熟悉這批國腳，也對卡達足球很了解。

厄瓜多則有3屆世足參賽經驗，最好成績是2006年闖進16強，本屆世足陣容年輕程度僅次美國，將由老將巴倫西亞領軍不少旅歐年輕好手，後防線上有差點害厄瓜多失格的卡斯提約坐鎮，總教練位置由經驗豐富的阿根廷籍阿法羅擔任。

由於陣容年輕化，厄瓜多清楚他們想在A組殺出重圍，面對歐洲傳統球隊荷蘭，以及非洲盃冠軍塞內加爾贏面不大，這場開幕戰是厄瓜多最可能獲勝一役，但賽前謠傳卡達拿出740萬美元要求厄瓜多球員放水，是真是假就看最終賽果了。