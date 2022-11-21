2022卡達世界盃足球賽展開，B組勁旅「三獅軍團」英格蘭賽前則是製造了不少關於社會議題方面的話題，隊長肯恩（Harry Kane）已經確認會戴上代表力挺「OneLove」運動的彩虹臂章，就算可能會被罰黃牌也不退縮，總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）則表示，會在小組賽首場對伊朗賽前單膝下跪，表達反種族歧視。

單膝下跪運動最早在2020年全球新冠肺炎大流行成為英超聯賽的儀式之一，當時球員和球隊為了黑人的生命也是命的反種族歧視運動，會在賽前單膝下跪，因為擔心傳達的信息和影響力減弱，本季英超聯賽單膝下跪行為已經大大減少，不過英格蘭隊還是希望在世界盃這個全球矚目的賽事，表達一些訊息。

英格蘭教頭邵斯蓋解釋：「這是身為一支團隊要做的，英超球隊會選擇特定比賽或是重要賽事，於賽前進行單膝跪地儀式，我們覺得世界盃就是可以這麼做的大場面。」

邵斯蓋補充：「我們認為這是很強烈的聲明，會影響全世界，特別是年輕人，讓他們明白包容性的重要。」